المآسي تلاحق السودانيين في إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - فر اللاجئون السودانيون من ويلات الحرب في السودان إلى إثيوبيا المجاورة، وحاليا اضطروا إلى الفرار مرة أخرى والاحتماء بغابة والإقامة على جوانب الطرق، بعد هجمات متكررة خلفت آثار ثقوب الرصاص على خيامهم.

وفي تقرير لسكاي نيوز، يقول لاجئون إن نحو 8 آلاف من مخيمي كومر وأولالا للاجئين، وفقا لممثلي المخيمين اللذين أنشأتهما الأمم المتحدة في منطقة أمهرة شمالي أثيوبيا، وذلك بعد اعتداءات متكررة الشهر الماضي معظمها على يد قطاع طرق.

وكان اللاجئون قد فروا في الأصل من القتال الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وأدى إلى تفشي الجوع الشديد في أجزاء من البلاد وفجر اتهامات بالتطهير العرقي في دارفور.

وقال شاب لـ"رويترز" عبر الهاتف: "غادرنا بلادنا لأننا كنا خائفين من الرصاص الطائش من الجيش وقوات الدعم السريع. لجأنا إلى إثيوبيا لننجو بحياتنا، والآن نواجه نفس الخطر".

وأوضح أنه غادر في البداية الخرطوم، ثم فر من المخيمين ولجأ مع آخرين إلى غابة في منطقة أمهرة، حيث تخوض جماعات مسلحة قتالا مع قوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في صراع منفصل.

وأظهرت صور مرسلة عبر "واتساب" و"تلغرام"، خياما مؤقتة من فروع الشجر والقماش، وعشرات الأشخاص منهم الكثير من الأطفال يجلسون في العراء على جانب أحد الطرق.

وتمكنت "رويترز" من التأكد من تاريخ ومكان الصور.

ومثل آخرين هناك، تحدث الشاب شريطة عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه للانتقام.

وتبرز تلك التقارير الخيارات المحدودة المتاحة أمام الفارين من السودان، وسط سعيهم للعثور على ملجأ آمن في بلدان تعاني صراعاتها وأزماتها الخاصة.

وتسببت الحرب في السودان في أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ فر أكثر من 8.9 مليون شخص من ديارهم من بينهم 2.1 مليون غادروا البلاد، وتوجه أكثر من 122 ألفا إلى إثيوبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ولم ترد خدمة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية على طلبات للتعقيب، وفي أوائل مايو، قالت الخدمة إنها تتواصل مع اللاجئين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والخدمات رغم الموارد المحدودة.

وأحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "رويترز" إلى بيان صدر الأسبوع الماضي، أقر بوقوع حوادث أمنية ووجود ظروف أمنية "صعبة للغاية"، من دون الخوض في تفاصيل.

وقالت في البيان إن الشرطة الإثيوبية كثفت دورياتها، وإنها تواصل تقديم الخدمات في المخيمين، وتشجع ما قالت إنهم حوالي ألف شخص خارج مخيم أولالا على العودة إليه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق على التقديرات المختلفة لأعداد اللاجئين المعنيين.

والأسبوع الماضي قالت منظمة الفرق الطبية الدولية، التي تدير عيادة قرب المخيمين، إن أحد موظفيها قتل بعد أن أطلق مسلحون النار على قافلة.