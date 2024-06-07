"هيرميس" تتصدر قائمة شركات السمسرة خلال أول 5 أشهر من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية خلال أول 5 أشهر من عام 2024.

وسجلت قيمة التداولات بسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل قيمة تداول 106.42 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 10.5% وعدد عمليات بلغت 1.54 مليون عمليه.

وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات 78.90 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 7.8% وعدد عمليات بلغت 7.76 مليون عمليه.

ويلي هيرميس، شركة التجاري الدولي للسمسرة والأوراق المالية في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 72.635 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 7.1% وعدد عمليات بلغت 988.8 ألف عمليه.

واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية- شركة مساهمة مصرية - المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات 53.83 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 5.3% وعدد عمليات بلغت 539.9 ألف عمليه.

وسجلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات قيمة تداولات 52.79 مليار جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 5.2% وعدد عمليات بلغت 1.69 مليون عمليه.

وجاءت شركة إي جي هيرمس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداولات 52.07 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 5.1% وبعدد عمليات بلغت 470.7 ألف عمليه.

جاءت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع لتسجل قيمة تداولات 43.28 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 4.3% وبعدد عمليات بلغت 468.2 ألف عمليه.

احتلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 39.15 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.8% بينما شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات جاءت في المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 36.66 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.6%.

لتحتل شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية المركز العاشر بقيمة تداولات بلغت 36.29 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 3.6%.