تزامنا مع موسم الحج.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة بأسعار الخميس قبل الماضي، مع تزايد الطلب على شرائه من البنوك والصرافات مع اقتراب موسم الحج واستعداد الحجاج للسفر للسعودية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر : 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء ،و12.68 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.59 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.