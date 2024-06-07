شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: استهداف الإعلامية قصواء الخلالى محاولة لإسكات صوت الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة (cbc)، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحزب أن تعرض الإعلاميه المصرية قصواء الخلالي وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها.

وأضاف الحزب أن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية، وهو بمثابة إعتداء سافر على حرية الصحافة والإعلام الحقيقي الذي ينقل الحقيقية لما يحدث على الأراضي الفسلطينية من جرائم ومذابح للمدنين العزل فى ظل صمت عالمي .

وطالب حزب المؤتمر بضرورة مساندة الإعلاميه المصرية ضد كل ما يحاك ضدها من مؤتمرات تستهدف إسكات صوت الحقيقية التى تعبر عما يحدث لأشقائنا الفلسطينين في غزة من إعتداءات من قوات الإحتلال الاسرائيلي.

