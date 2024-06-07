شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم وكانت البداية لثوب جديد للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو قد أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، مؤكدة أن دائما وعي المصريين قادر على تغيير المشهد وقلب الموزاين ودحض أي مخططات تستهدف النيل من هذا الوطني، فالمصريون قادرون على حماية وطنهم ومقاومة كل من يخطط بالسوء من أجل تحقيق مصالح على حساب وطننا.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، مؤكدة أن خروج الملايين الى ميادين الجمهورية هو كلمة السر في استعادة وطننا الحبيب من جماعة إرهابية اعتادت على العنف والدمار إذا فشلت في تنفيذ مخططاتها وهو ما كشفته الأيام بعد زول حكم الإخوانى، اذلين نفذوا ابشع الجرائم الإرهابية بحق الأبرياء وبحق أبنائنا للثأر من المصريين الذين رفضوا هذا التنظيم واسقطوه من مقاليد الحكم.