غانتس: لن نتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عضو مجلس الحرب بيني غانتس، تأكيده انه "لن نتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن اسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية قوية في الشمال. وجاءت تصريحاته خلال جولة في كريات شمونة والمناطق الحدودية مع لبنان رفقة عدد من كبار قادة الجيش في القيادة الشمالية.

وافادت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤولين رفيعي المستوى في القيادة السياسية عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال، وإن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت قالا إنه على إسرائيل أن تسعى للتوصل لاتفاق مع حماس كي تتفرغ للشمال.