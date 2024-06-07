افادت قناة "الجزيرة" بأن عضو مجلس الحرب بيني غانتس اعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء السبت، مشيرة الى ان "وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يقدم استقالته".
هذا ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غانتس، تأكيده انه "لن نتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن اسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية قوية في الشمال. وجاءت تصريحاته خلال جولة في كريات شمونة والمناطق الحدودية مع لبنان رفقة عدد من كبار قادة الجيش في القيادة الشمالية.
وافادت القناة 12 الإسرائيلية إن مسؤولين رفيعي المستوى في القيادة السياسية عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال، وإن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت قالا إنه على إسرائيل أن تسعى للتوصل لاتفاق مع حماس كي تتفرغ للشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة: غانتس يعلن عقد مؤتمر صحفي مساء السبت ووسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يقدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.