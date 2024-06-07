الدفاع الروسية: سيطرنا على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "السيطرة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا"، لافتةً الى أن "وحدات من المجموعة الجنوبية حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وحررت بلدة باراسكوفييفكا".

وفي مطلع حزيران الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا".

واشارت الوزارة في بيان، الى ان "وحدات مجموعة سنتر تمكنت من تحرير قرية أومانسكوي (أومانسكي بالأوكرانية) في جمهورية دونيتسك الشعبية".