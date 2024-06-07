"سي آي إيه": نتانياهو يعتقد أن بوسعه منع الانشقاقات في ائتلافه عبر مناقشة مستقبل غزة بعبارات غامضة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن تقييم لـ"سي آي إيه"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ربما يعتقد أن بوسعه الإفلات من ضغوط واشنطن بشأن خطة اليوم التالي للحرب".

وذكر تقييم الـ"سي آي إيه"، أن "نتانياهو يعتقد أن بوسعه منع الانشقاقات في ائتلافه عبر مناقشة مستقبل غزة بعبارات غامضة".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو انتقادا غير مباشر للجيش الإسرائيلي، وقال إنه من غير الممكن وضع أو تنفيذ مخططات سياسية وترتيبات لما يوصف إسرائيليا بـ"اليوم التالي" للحرب التي يشنها على قطاع غزة، طالما أن حركة حماس تسيطر عسكريا على القطاع المحاصر والذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

ولفت نتانياهو في بيان مصور خلى من أي ذكر للأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، الى إن "قواتنا تقاتل في أنحاء قطاع غزة: في جباليا وحي الزيتون ورفح. نحن نفعل ذلك أثناء إجلاء السكان المدنيين ومع الوفاء بالتزامنا تجاه احتياجاتهم الإنسانية. إن جهودنا المسؤولة تؤتي ثمارها". وأضاف أنه "حتى الآن، تم إجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح. الكارثة الإنسانية التي تحدثوا عنها لم تحدث، ولن تحدث".