أمين عام الناتو: لا يوجد تهديد عسكري وشيك من روسيا لدول الحلف

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على "عدم وجود تهديد عسكري وشيك من روسيا لدول الحلف".

ولفت ستولتنبرغ، الى أنه "طالما أننا لا نترك مجالاً لسوء الفهم أو التقييمات الخاطئة في موسكو أو عواصم أخرى لدول يمكن أن تهاجمنا، ليس هناك تهديد عسكري وشيك لدول حلف شمال الأطلسي".

وأتت هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين موسكو والغرب، مع إعلان دول حلف شمال الأطلسي تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ مطلع العام 2022.

وأمس، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

في حين أكّد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مع وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أميركا ودول الناتو".

ورفض بوتين تحديد الخسائر الروسية في اوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "ادنى الى حد بعيد من الخسائر الاوكرانية، ونسبتها هي واحد على خمسة"، متوعداً "بتقديم أسلحة الى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى".