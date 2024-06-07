المطران ابراهيم عرض الأوضاع الإعلامية مع رئيس تحرير "النشرة"

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس تحرير "النشرة" الأستاذ جوزف سمعان يرافقه مندوب "النشرة" في زحلة والبقاع نقولا حداد وعرض معه أوضاع الإعلام في لبنان.
وكانت مناسبة لتبادل الحديث حول أمور الساعة، ومنها التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الظروف الراهنة، ودور الكنيسة في الأزمة التي يمر بها لبنان ووقوفها إلى جانب المحتاجين، والتطورات المحيطة بلبنان وتأثيرها على الوضع الداخلي.
واستمع سمعان إلى خبرة المطران ابراهيم في عالم الإنتشار وعمله الحالي مع المؤمنين على الأرض، من خلال زيارات القرى والرعايا ومحاولة مساعدتهم قدر المستطاع، وحيّا سمعان خطاب المطران ابراهيم المتميز والمدافع عن الحق، وأكد على مرجعية سيدة النجاة كمركز لقاء لكل أبناء زحلة والبقاع.
وشكر المطران ابراهيم سمعان على تعاونه في نشر أخبار ونشاطات المطرانية، متمنياً لـ"النشرة" المزيد من النجاح ومواكبة تطورات التكنولوجيا.
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