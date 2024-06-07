الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في برج البراجنة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان إنه "في إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة التهريب، ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة، بنتيجة عملية دهم في برج البراجنة. وسطرت محضر ضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص".

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