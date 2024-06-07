مكتب فضل الله: الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد ​محمد حسين فضل الله​ أنّ يوم الأحد الواقع فيه 16 حزيران 2024، هو أوّل أيّام ​عيد الأضحى المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة.

واضاف :"نسأل لله تعالى قبول الأعمال في شهر الحج وأن يعيده تعالى على المسلمين بالخير والبركة والرحمة والفرج والعزة ونسأله تعالى الفرج لأمتنا والنصر على الأعداء، إنه سميع الدعاء وهو أرحم الراحمين".