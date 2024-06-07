عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ،في إطار زيارته المستمرة الى روسيا للمشاركة في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024 ، اجتماعاً صباح اليوم مع المدير العام ل "شركة سكك الحديد الروسية" أوليغ بيلوزيوروف ، حيث جرى البحث في سبل فتح آفاق التعاون بين لبنان والاتحاد الروسي ، ولاسيما لناحية تطلع لبنان إلى الإفادة من الخيرات الروسية المتطورة في قطاع سكك الحديد والنقل.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية عرض مع مدير عام شركة سكك الحديد الروسية لسبل إفادة لبنان من خبرات روسيا في هذا القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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