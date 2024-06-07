تنفيذاً لقرارَي وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، القاضيين بتنفيذ إنذارات وإخلاء مختلف البلدات الشمالية، نُفِّذت صباح اليوم جولة في بلدة بطرام الكورة على المنازل والاماكن التي يسكنها النازحين السوريين للتأكد من حسن سير عملية اخلاء البلدة بعد توجيه انذارات لهم من قبل البلدية.
وبمؤازرة القوى الأمنية شارك في الجولة نائبا الكورة جورج عطاالله وفادي كرم، محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قائمقام الكورة كاترين كفوري أنجول، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي، رئيس بلدية بطرام هيثم سرحان، منسق التيار الوطني الحر في الكورة غسان كرم وعدد من ضباط وعناصر قوى أمنية ورؤساء بلديات.
كانت هذه تفاصيل خبر النائبان جورج عطالله وفادي كرم شاركا في إخلاء النازحين السوريين غير الشرعيين في بطرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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