أشار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، الى اننا "نعيش حالة تعتيم شامل في ما يتعلق بالامن الصحي، فهل يعقل انه حتى الساعة لم نتلق كنقابة من اي جهة اي معلومة عن الحليب المغشوش سواء كان للصغار او الكبار، ليصار الى اصدار تعميم بمنع صرفه كما فعلنا في قضية المتممات الغذائية المتلاعب بتاريخ صلاحيتها"، واعتبر ان "نوعية وفاعلية وجودة الادوية وما يدور في فلكها، باتت مجرد وجهة نظر، وكان الله بعون اللبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: من المعيب أننا حتى الساعة لم نتلق اي معلومة عن الحليب المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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