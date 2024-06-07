هنادي بري جالت في مراكز الإمتحانات العملية لإختصاص العناية التمريضية في الجنوب والبقاع

جالت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في المراكز المخصصة لإجراء الإمتحانات العملية لإختصاص العناية التمريضية في التعليم المهني والتقني . وشملت الجولة مراكز في الجنوب و البقاع الأوسط وبعلبك حيث أثنت "على حسن سير الإمتحانات التي جرت في أجواء هادئة ومريحة"، متمنية للطلاب" النجاح والتوفيق في مسيرتهم التربوية".

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