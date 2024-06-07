اخبار العالم

حركة المجاهدين الفلسطينية: الورقة الصهيونية خالية من النص الصريح لوقف النار الدائم 

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن قيادة الحركة تلقت المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس، بخصوص تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لاسيما المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن، وأنه بعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة التي قال "إنها الورقة الصهيونية" تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

 

 وأكدت الحركة، في بيانها: على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب التي تتضمن إنهاءً لإطلاق النار، بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة، لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا