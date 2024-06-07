وزير جنوب السودان يتعرض لضغوط شديدة لتفسير استخدام أموال السلام

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت اللجنة المالية بالمجلس التشريعي الوطني الانتقالي، توضيحا من وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو بشأن استخدام مبلغ 10 ملايين دولار المخصص لمؤسسات وآليات اتفاق السلام.

مجلس النواب في جنوب السودان

وتشمل المؤسسات اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور (NCRC)، واللجنة الوطنية لتعديل الدستور (NCAC)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (NHRC)، ولجنة إصلاح القضاء (JRC).

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أويت ناثانيال، مخاطباً أعضاء مؤسسات السلام المختلفة في جوبا، إن وثائق التفويض من وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي، تشير إلى عدم دفع المؤسسات أموالها بالكامل، بالإضافة إلى مجلس الوزراء. وأدرجت وزارة الشؤون مشروعين لم يكنا ضمن الخطة.

وبحسب المجلس، فقد تم تحويل الأموال إلى حساب أمانة وزارة شؤون مجلس الوزراء بمبلغ 15 مليار جنيه جنوب السودان، أي ما يعادل 10 ملايين دولار.

وجه مجلس النواب وزارة شؤون مجلس الوزراء بصرف كامل المخصصات المستحقة للمؤسسات المستفيدة بشكل فوري.

وأوضح أويت أن البرلمان، في اجتماعه مع وزراء المالية والتخطيط والعدل والشؤون الدستورية ومحافظ بنك جنوب السودان، وجد أنه على الرغم من تحويل الأموال إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء، لم يتم إجراء أي تحويلات للسلام. المؤسسات والآليات.

“لاحظت TNLA "الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية” أن الأموال المعنية تم إيداعها أولاً في حساب الأمانة العامة لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدلاً من حساب الوزارة 0026921227923؛ بحسب كتاب وزارة المالية والتخطيط».

ووفقاً للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فقد اكتشف اجتماع TNLA مع الوزارات المختلفة أيضًا أنه تم استخدام ما يعادل 15,322,939,000 جنيه جنوب سوداني في مشاريع خاصة تابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بدلاً من إصدارها للمؤسسات.

واضاف: "ليس لدى وزارة شؤون مجلس الوزراء سلطة تحويل الأموال المخصصة لمؤسسات وآليات تنفيذ السلام من جانب واحد، لأن ذلك يخالف الأنظمة المالية وقانون إدارة ومحاسبة المالية العامة رقم 20211".

وشددت TNLA كذلك على أن أي قرارات لتخصيص الأموال للمؤسسات المستفيدة وآليات تنفيذ السلام يجب أن تكون بقرار من اجتماع مجلس الوزراء.

علاوة على ذلك، وجهت TNLA بأن تقوم وزارة المالية والتخطيط بالدفع مباشرة لكل وكالة إنفاق من خلال الحساب الرسمي، وليس من خلال أطراف ثالثة، مشيرة إلى أن ذلك سيضمن التدقيق والمساءلة المناسبين.

قول جنوب السودان"ما أثبتناه من مقدمتنا هو أن الصندوق تم تحويله بالفعل إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء وأنهم كانوا يدفعون لبعض هذه المؤسسات، رغم أن المبلغ لم يوضح بعد من قبل وزير المالية ومحافظ البنك".

وشدد أويت على أن البرلمان لم يوافق على الطريقة التي أدرجت بها وزارة شؤون مجلس الوزراء مشاريع أخرى إلى جانب اتفاق السلام.

وبحسب نائب رئيس مجلس النواب: "هذا هو المكان الذي مازلنا نطالب فيه بمزيد من التوضيح من زملائه وزير المالية والخطة ومحافظ البنك المركزي".

وأكد الوزير مارتن إيليا لومورو أن وزارته حصلت على مبلغ 10 ملايين دولار، أي ما يعادل 15 مليار جنيه جنوب سوداني، لكنه قال إن التحديات المالية أدت إلى تقليص الاعتمادات المخصصة لمؤسسات السلام.

ونظراً للتحديات المالية، تم تخفيض المبالغ التي تطلبها بعض المؤسسات إلى ما يقرب من النصف، وفي بعض الحالات إلى أكثر من النصف.

وأوضح، لسوء الحظ، يبدو كما لو أن الجدول المعدل للدفع لم يتم توضيحه لوزير المالية، وأنا أعتبر أنه لأنه كان جديدًا، ربما لم يتبع سجلات هذه الدفعة من أجل السلام والتنفيذ.

وفقًا للومورو، يحتوي الجدول المعدل على مدفوعات للمؤسسات المهمة في الاتفاقية ومشروعين خاصين مصنفين.

"أولئك الذين تم دمجهم الآن في جدول واحد كان يحتوي في السابق فقط على قائمة المؤسسات. أعتقد أن هذا هو المكان الذي نشأ فيه الارتباك، لقد تمكنا من توضيح ذلك واتفقنا على كيفية المضي قدما”.

وقال الوزير في مجلس الوزراء إن بعض المؤسسات تلقت حتى الآن مدفوعات الربع الأول وتنتظر المبالغ الثانية والكاملة.