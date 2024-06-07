ورقة محادثات السلام في نيروبي جاهزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي يوم الجمعة، أن فريق الوساطة بقيادة كينيا قدم وثيقة من 75 صفحة إلى الأطراف في محادثات السلام للحصول على ردود.

محادثات السلام لجنوب السودان

وفي حديثه للصحفيين في مكان المحادثات، قال ماكوي: "ستشكل هذه الوثيقة أو ستتحول إلى اتفاق، وكما ذكر بوضوح كبير الوسطاء، لم نأت إلى هنا لفعل أي شيء آخر سوى التفاوض علي اتفاق لتفعيله، الاتفاق المعادن تمشي.

وقال الوزير إن الأطراف ستنظر في الوثيقة وسترد بعد ثلاثة أيام، وهو يوم الاثنين.

وأضاف "أستطيع أن أقول إنه اعتبارا من الآن، بدأنا المحادثات الحقيقية لأنه بعد ذلك ستكون مكوكية. ولن تكون هناك مفاوضات مباشرة حتى الوقت الذي يتم فيه إصدار المسودة الأولى للاتفاقية". .

من ناحية أخرى، وأشار إدموند ياكاني، مندوب المجتمع المدني، لراديو تمازج، الي أن قيادة الوساطة قدمت تقريراً شاملاً عن نتائج المحادثات حول القضايا السياسية والحوكمة والأمنية والعدالة والاقتصادية والاجتماعية لمراجعتها من قبل الحكومة ومندوبي المعارضة. وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين.

أوضح ياكاني أنها كانت تقدمية مقارنة بالمحاولات التي جرت في روما بقيادة مجتمع سانت إيجيديو. وأشار إلى أنه طلب من المندوبين تقديم ردود أفعالهم بحلول يوم الاثنين على الوثيقة السرية، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد الإصدار الرسمي.

وقال ياكاني، وهو أيضاً المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (CEPO)، إن مبادرة نيروبي للسلام هي تدخل واعد، وستلبي توقعات مواطني جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال "يجب أن يكون مواطنو جنوب السودان متفائلين بمحادثات السلام في نيروبي. إن أهم التوقعات من الأحزاب السياسية في جنوب السودان والحكومة هي تحمل مسؤولية تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان".

انطلقت محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والجماعات الصامدة في كينيا في 9 مايو، حيث دعا الرؤساء الأفارقة إلى إنهاء الصراع الذي أصاب اقتصاد البلاد بالشلل لعدة سنوات.

ويقود الوساطة قائد الجيش الكيني السابق لازوروس سومبيو، الذي توسط أيضًا في اتفاق السلام الشامل في عام 2005 الذي أعطى جنوب السودان الحكم الذاتي وأدى لاحقًا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في عام 2011.

في ديسمبر 2023، طلب رئيس جنوب السودان سلفا كير من نظيره الكيني ويليام روتو تولي الوساطة من مجتمع سانت إيجيديو في روما، واشتكى من أن المحادثات استغرقت وقتًا طويلاً في أيدي روما دون التوصل إلى حل.

وفي فبراير، وافق الرئيس روتو على الطلب بعد التشاور مع مجتمع سانت إيجيديو في روما.