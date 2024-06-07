تواصل القصف الإسرائيلي لتجمعات النازحين في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الدموي على وسط قطاع غزة، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين.

وإن أكثر من 21 شهيدا ارتقوا في القصف الإسرائيلي على النصيرات والمغازي ودير البلح وسط قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

و بوصول 17 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على وسط القطاع منذ ليل امس.

واستهشد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في دير البلح، كما استشهد آخران أيضا إثر استهداف سيارة بمنطقة مخيم 2 بالنصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال عمر الديراوي، المصور الذي يعمل لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، لوكالة أسوشيتد برس، إن ضحايا قصف المدرسة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح القريبة، والذي كان مكتظا بالفعل بسيل من سيارات الإسعاف المستمرة منذ أن بدأ التوغل في وسط غزة قبل 24 ساعة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النيران على مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة مدينة غزة، أفاد مراسلنا باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي.

وقال شهود ومسؤولون في المستشفى إن الغارة التي وقعت قبل الفجر أصابت مدرسة السردي، التي تديرها وكالة الأونروا.

وأضافوا أن المدرسة كانت مليئة بالفلسطينيين الذين فروا من الهجمات والقصف الإسرائيلي على شمال غزة.

وأوضح أنه من بين الشهداء الناجم عن قصف المدرسة التابعة للأونروا، رئيس لجنة طوارئ مخيم الشاطئ.

أما في جنوب قطاع غزة، ارتقى 23 شهيدا جراء غارات الاحتلال على شرق خان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد وصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.