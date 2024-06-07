بمناسبة مولد العذراء.. جولة إرشادية للأطفال حول رحلة العائلة المقدسة بمتحف ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

نظم متحف ملوي جنوب محافظة المنيا، جولة إرشادية لعدد من الأطفال لتعريفهم بمسار العائلة المقدسة ودخولها لمصر، ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق موسم العذراء، او كما يطلق عليه عامة المواطنين بالمنيا "مولد العدرا"، والذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وشرح مسؤولو المتحف القطع الأثرية القبطية المعروضة داخل المتحف، وخاصة أيقونة السيدة مريم والسيد المسيح، وتم كذلك عرض فيلم تسجيلي يوضح النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر.

يذكر أن متحف ملوي يعد أحد أهم متاحف المنيا، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1961م، ليكون متحف إقليمي يضم آثار منطقتي تونة الجبل والأشمونين بالمنيا، وتم افتتاح المتحف لأول مرة في 23 يوليو 1963م، واستمر متحف ملوي منذ افتتاحه في تأدية دوره حتى طالته أيدي التخريب من أعمال عنف وشغب اندلعت في 14 أغسطس عام 2013م، وتم استرداد وترميم أغلب القطع الأثرية، وأعيد افتتاح المتحف مرة أخرى في 22 سبتمبر 2016.

يعرض المتحف 950 قطعة أثرية في ثلاث قاعات للعرض المتحفي، تشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة، وبعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور، وبعض المسارج، والقاعة الثانية تشمل القطع الأثرية التي تصور الحياة الجنائزية عند المصري ‏القديم وطرق الدفن؛ وتتضمن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية للمعبودات وبعض التمائم، بينم تضم القاعة الثالثة القطع الأثرية التي تصور التدرج التاريخي للحضارات التي مرت بمصر الحضارة الفرعونية واليونانية ‏والقبطية والإسلامية.