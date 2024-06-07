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عندها 19 سنة.. مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ وكسور، جراء سقوطها من الطابق العاشر ببرج مكون من 13 دورًا بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، حول الواقعة، وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط "منة الله أسامة أحمد عبد البر، 19 عاماً"، من برج بمنطقة ناصية السوق بجوار محل باتا من الطابق العاشر ببرج مكون من 13 دورًا، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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