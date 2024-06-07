شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: الملف الاقتصادى والدعم فى مقدمة التحديات المنتظرة أمام الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني يتوقع أن يكون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لتبادل الرؤى بشأن الكثير من الملفات التي تشغل الرأي العام وتهدف فيها الدولة للتوصل إلى صيغة توافقية تعبر عن احتياجات المواطن وتتوازن مع رؤية الدولة.

وأضاف رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ملف الدعم سيكون على رأس تلك الأولويات والذي يحتاج لجرأة التحول إلى الدعم النقدي بهدوء وبشكل يستوعب كل الطبقات التي تحتاج لدعم، على أن يكون ذلك التحول تدريجي مع العناية بأن يكون هناك رصد لكل من يستحق الدعم ومراعاة أنه لازال هناك احتياج لدى الطبقة المتوسطة.

وقال عادل، إن الدولة تسير بوتيرة جيدة نحو الإصلاح الاقتصادي، ولكن لابد من البدء في وضع خطط تعمل على جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وشعور المواطن بتلك الإجراءات من خلال انعكاسها عليه وعلى حياته المعيشية، يشكل الملف الاقتصادي أولوية ومن التحديات الأكبر على الحكومة الجديدة والتي تحتاج لوضع سياسات منضبطة في شأنها الفترة القادمة.

وأضاف رئيس كتلة الحوار أن الحوار الوطني يحرص على إدراج موضوعات السياسة الخارجية وملف الحفاظ على الأمن القومي لتباحث التدابير اللازمة، هذا بجانب ما أكدت عليه الحكومة مؤخرا بالاستعانة بالحوار في خطة تطوير الثانوية العامة، مشيرا إلى أن عودة الحيادية التنافسية في دراسة تلك المرحلة ومقاومة وسائل الغش، يوفر معيار عادل في دخول الكليات ويسهم في تحقيق ترقي اجتماعي.