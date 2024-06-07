ليبرمان: حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده

أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الى انه "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل"، معتبرا ان "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده".
ورأى ليبرمان أن "بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حماس ولا بإعادة الأسرى من غزة".
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