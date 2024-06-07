"القسام": استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا في رفح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف دبابة ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا في رفح جنوبي القطاع".

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