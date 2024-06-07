"الأونروا": نطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد الأمم المتحدة بما يشمل الهجمات على مبانينا

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "بالتحقيق في الانتهاكات ضد الأمم المتحدة بما يشمل الهجمات على مبانينا ومراكز إيواء النازحين".
وكان قد طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بإجراء "تحقيق في الغارة الإسرائيلية المميتة على مبنى مدرسة تشغلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وسط قطاع غزة"، وأبلغ إسرائيل بأنها "يجب أن تتمتع بالشفافية الكاملة".
ولفت ميلر، الى أنه "حتى لو كان الجيش الإسرائيلي يقصد استهداف مسلحين لحماس، فإن الادعاءات بمقتل أطفال في الغارة يظهر بأن أمراً خاطئاً حدث"، مضيفاً أنه "من حق إسرائيل استهداف مقاتلي حماس"، في حين أنه شدد أيضاً على "وجوب تقليل إلحاق الأضرار بالمدنيين واتخاذ كل الخطوات الممكنة للقيام بذلك".
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