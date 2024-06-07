رئيس الصين: العالم يواجه تغيّرات كبيرة والعلاقات مع البرازيل تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية

أشار الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​، خلال لقائه نائب الرّئيس ​البرازيل​ي جيرالدو ألكمين، في مستهلّ اجتماع في قاعة الشّعب الكبرى في بكين، إلى أنّ "العالم يواجه حاليًّا تغيّرات كبيرة غير مسبوقة منذ قرن".

ولفت إلى أنّ "كبلدين ناميَين واقتصادَين ناشئَين مهمَّين، تتجاوز العلاقات بين ​الصين​ والبرازيل بأشواط نطاق العلاقات الثّنائيّة، وهي نموذج لدعم التّضامن والتّعاون بين البلدان النّامية، ومن أجل السّلم والاستقرار في العالم".

من جهته، أكّد ألكمين أنّ "الصين بالنّسبة إلينا مُلهمة"، مشيدًا بنجاحها في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر في العقود الأخيرة.

واعتُبرت زيارة ألكمين لبكين، تمهيدًا لانضمام البرازيل إلى مبادرة حزام وطريق الصينيّة الضّخمة للبنى التحتيّة. وكانت قد انضمت بلدان عدّة في أميركا الجنوبية إلى المبادرة، الّتي تُعدّ من ركائز مساعي الرّئيس شي لتوسيع هيمنة الصّين في الخارج.

مع الإشارة إلى أنّ بكين تُعدّ أكبر شريك تجاري للبرازيل، إذ تجاوزت التّجارة من كلّ اتجاه 180 مليار دولار عام 2023، فيما تتصدّر أشباه الموصلات والهواتف والمستحضرات الصيدلانيّة قائمة الصّادرات إلى البرازيل.