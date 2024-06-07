الحاج حسن: وزارة زراعة وحدها لا تستطيع ضبط الأسواق والمستهلك والمزارع هما الضحية

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، خلال لقاء حواري نظمته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، أن "أولوية وزارة الزراعة التشبيك بين المنتج والمصدر هناك تجار يسيئون للإنتاج بهدف حصر الأسواق وتخفيض الاسعار لزيادة الأرباح ونحن في لبنان بحاجة إلى ٢٠ مصدر بدل حصر التصدير بأربعة مصدرين ،وزارة الزراعة لا تستطيع أن تلزم المزارعين بم يمكنهم أن يزرعوا أرضهم ،المطلوب محفزات من خلال العمل التعاوني".
ولفت الحاج حسن، الى أننا "نحن كوزارة زراعة لا تستطيع وحدها ضبط الأسواق، ارسلنا عشرات الكتب للقوى الأمنية، المستهلك والمزارع هما الضحية، الحدود واسعة مع سوريا والتحدث مع سوريا يكون من دولة إلى دولة ،نحن لسنا ضد أحد نحن أشقاء مع مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين"، معلناً أننا "أطلقنا آلية بالشراكة مع القطاع الخاص والمطلوب تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات من أجل العمل وفق آلية مشتركة ونحن بجانبكم".
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