شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ ​أحمد قبلان​، خلال لقائه في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، وفد "لقاء رجال الأعمال" برئاسة باسم جعفر، في إطار جولة على القيادات الرّوحيّة لدعم عقد جلسة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة، على أنّ "المرحلة الّتي يمرّ بها البلد خطيرة جدًّا والوضع الاقتصادي على حافّة الانهيار، ممّا يفرض على كلّ القوى السّياسيّة والدّينيّة والرّوحيّة أن تتداعى للحوار لتأمين الاستقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: المرحلة خطرة جدًا وعلى كل القوى السياسية والدينية التداعي للحوار لتأمين الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.