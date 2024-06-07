الناتو يعلّق على طلب أوكرانيا السماح لها بقصف روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا من أجل الدفاع عن نفسها، وفقا للقانون الدولي.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في قاعدة عسكرية قرب ستوكهولم "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها... إن الحق في الدفاع عن النفس يشمل أيضا الحق في ضرب أهداف عسكرية مشروعة على أراضي الطرف الآخر، في هذه الحالة روسيا".

وتطالب كييف الدول الغربية بالسماح لها باستخدام الأسلحة التي تزودها بها من أجل قصف أهداف دلخل العمق الروسي.

كانت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لقصف أهداف عسكرية قريبة من الحدود.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، أمس الجمعة، إن الأسلحة العسكرية لن تستخدم لضرب العاصمة الروسية أو الكرملين، مقر الرئيس الروسي في موسكو.

وقالت موسكو، هذا الأسبوع، إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة لضرب الأراضي الروسية يجب ألا تستهين بروسيا، محذرة من تصعيد الأزمة.

وأضاف ستولتنبرغ "ليس هناك شك في أن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف على الأراضي الروسية".