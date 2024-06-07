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روسيا تعلن تحقيق تقدم في جبهة القتال

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، السيطرة على قرية "باراسكوفييفكا" في منطقة دونيتسك حيث تحقق القوات الروسية تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني.
وسيطرت موسكو على عشرات البلدات في شرق أوكرانيا هذا العام.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات من المجموعة الجنوبية مواقعها على طول خط المواجهة وسيطرت على بلدة باراسكوفييفكا".
وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أعنف المعارك تدور في منطقة دونيتسك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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