استشهاد 36731 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 36731 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 83530 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت، أن نحو 77 فلسطينيا قتلوا وأصيب 221 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي اليوم الـ245 من الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال استهداف مناطق في وسط القطاع وجنوبه ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو هولي بدير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلًا لعائلة الرفاتي شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية استشهاد فلسطينيَّيْن اثنبن وإصابة 6 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبلدة القرارة جنوبي القطاع.