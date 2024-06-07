نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي لافروف ويؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، حرص بلاده على تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات، لا سيما الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.



وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الجمعة، إن عقار قدم لدى لقائه بسان بطرسبيرج اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وبحضور وزراء الخارجية والمالية والمعادن وسفير السودان بروسيا، قدم تنويرا كاملا حول الأوضاع في السودان والتطورات في مسارح العمليات العسكرية ورؤية الحكومة بشأن استقرار الأوضاع وإحلال السلام، معربا عن أمله في دعم ومساندة روسيا للسودان في مرحلة الإعمار.

وأشار عقار إلى أن منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادي الدولي يعد فرصة طيبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية للعمل في السودان، مؤكدا استعداد السودان لتنشيط وتفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين، لا سيما لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية لوضع الخطط والبرامج ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير العمل وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، قام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتسليم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الذي كلف وزير خارجيته لاستلام الرسالة لأسباب طارئة حالت دون لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة.

من جانبه نقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس السيادة معربا عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس السيادة لشرح الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض.

وأكد لافروف على توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لتطوير وترقية العلاقات في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

