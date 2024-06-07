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القيادة المركزية الأميركية تعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، إنها تعيد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي عصف به العدوان الإسرائيلي.

وذكرت القيادة في بيان أن الأيام المقبلة ستشهد قيام الجيش الأميركي بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم 29 مايو عن انهيار أجزاء من الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأميركي على سواحل غزة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي إقامة الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة لإدخال مساعدات بحرًا إلى القطاع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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