بايدن: حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بإجمالي 225 مليون دولار.

وسلم بايدن شخصيا الرسالة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع في باريس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحزمة تشمل صواريخ أنظمة الدفاع الجوي هوك وذخيرة لقاذفات الصواريخ المتعددة هيمراس، بالإضافة إلى صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وذخائر المدفعية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تركز جهودها على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتزويد البلاد بالذخيرة بعد انقطاع طويل في عمليات التسليم.

والولايات المتحدة هي أهم حليف لكييف وأكبر مورد للأسلحة في دفاعها ضد روسيا.

ووفقا للبنتاجون، قدمت الولايات المتحدة أو وعدت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموعها أكثر من 51 مليار دولار منذ بداية الحرب.

ولكن في بداية العام الجاري، أدت معركة سياسية داخلية في واشنطن إلى توقف شحنات الأسلحة الأمريكية لعدة أشهر.

كان الكونجرس قد وافق على مشروع قانون إنفاق ضخم لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار بدعم من الحزبين في أبريل الماضي، مما سمح بتقديم حزم المساعدات الجديدة.