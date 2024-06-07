إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة بإدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وقال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، إنه بعد 8 أشهر من الحرب حصلت تل أبيب على العار الكامل بدلا من النصر الكامل.

وأضاف، أن حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده، موضحا أنه بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولا بإعادة الأسرى من غزة.