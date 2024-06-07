السيطرة على حريقين بطنطا وكفر الزيات.. الحماية المدنية فى الغربية: تعاملنا مع 12 حريق آخر 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف مسئول بالإدارة العامة للحماية المدنية فى محافظة الغربية، تلقيهم 12 بلاغًا بحرائق في أماكن متفرقة بالمحافظة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأوضح مسئول الحماية المدنية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن معظم هذه الحرائق سببها ارتفاع درجة حرارة أو ماس كهربائي.

كانت محافظة الغربية شهدت حريقين في وقت سابق اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الحريق الأول نشب أعلى سطح منزلين بقرية منشأة الكردي بمركز كفر الزيات، وامتدت النيران إلى نخلة مجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتم عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

أما الحريق الثاني، فشب فى شونة للكتان بقرية ميت حبيش بمركز طنطا، وانتقلت سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين امتداد النيران إلى كميات كبيرة من بالات الكتان المخزنة واشتعال النيران بها.

وتمكن رجال الحماية المدنية الاستعانة بلوادر ومعدات مركز ومدينة طنطا في السيطرة على النيران المشتعلة ومنع امتدادها إلى باقي كميات الكتان المخزنة، وفصلها تماما بواسطة لوادر مجلس مدينة طنطا عن المخترقة وابعادها عن موقع الحريق، والقيام بعمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتوصلت التحريات الأولية لأجهزة الأمن، أن ارتفاع درجات الحرارة تكون السبب في اشتعال النيران في الكتان دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتشهد مصر خلال الفترة الراهنة طقسًا شديد الحرارة في كافة المحافظات، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس الحار غدًا السبت 8 يونيو 2024.

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