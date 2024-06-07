مروحة أو مروحتين داخل كل لجنة.. التعليم توضح كيفية تهوية اللجان لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توفير المراوح لطلاب الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها الإثنين المقبل، مؤكدة أن الوزارة هي المختصة بتوفير المراوح للطلاب خلال الامتحان.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، أن الوزارة ستقوم بوضع مروحة أو مروحتين داخل كل لجنة ماركة "ستاند"، لافتة إلى أن الحد الأقصى داخل اللجان مروحتين.

وأشارت إلى أنه في حالة اصطحاب الطالب أي مروحة خارجية أثناء دخوله الامتحانات سيتم منع دخول تلك المرواح إلى اللجان خاصة أن الوزارة قامت بتوفير المراوح للطلاب.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل.

ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، للمواد غير المضافة.

وتأتي المواد كالآتي: مادة التربية الدينية الشعبة العامة اختيار متعدد بلغ عدد الأسئلة 25 سؤالا بمجموع درجات 25 درجة.

ومادة التربية الوطنية الشعبة العامة، اختيار متعدد 25 سؤالا بمجموع درجات 25 درجة، بالإضافة إلى مادة الاقتصاد الشعبة العامة، اختيار متعدد 25 سؤالا، بمجموع درجات 25 درجة.

كما جاءت مادة الاحصاء للشعبة العامة بعدد 25 سؤالا بمجموع درجات 25 درجة.

وأكدت الوزارة، أن جميع أسئلة المواد غير المضافة للمجموع اسئلة اختيار من متعدد فقط.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 745086، كما أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بلغ 11 لجنة.

اقرأ أيضا:

بدء التقديم الكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال في مدارس اللغات بـ"الجيزة" - (تفاصيل)

لكافة الخريجين.. المدارس المصرية اليابانية تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد.. تفاصيل