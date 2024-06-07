الجيش الأمريكي يعلن اكتمال إصلاحات رصيف غزة وإمكانية استئناف المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي قام بإصلاح الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات، والذي تضرر في البحر الهائج في نهاية شهر مايو الماضي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن هيكل الرصيف سيتيح الآن استمرار تسليم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرصيف الراسي على الساحل سيتم إصلاحه خلال هذا الأسبوع وأنه يمكن بعد ذلك استئناف تسليم المساعدات.

وتعرض الرصيف لأضرار بالغة بسبب أمواج شديدة بعد أيام قليلة من انتهاء بناء الميناء المؤقت.

وبسبب الأمواج القوية، انفصلت أربع سفن عسكرية أمريكية مشاركة في المهمة عن مراسيها.

وواجهت عملية توزيع مواد الإغاثة مشكلات في السابق، وقال البنتاجون حينها إنه تم "اعتراض" بعض الشاحنات.

وبموجب الترتيب المؤقت، ستجلب سفن الشحن في البداية إمدادات المساعدات من قبرص إلى الرصيف العائم على بعد بضعة كيلومترات قبالة ساحل قطاع غزة.

ثم يتم تحميل البضائع على سفن أصغر يمكنها الإبحار قرب الساحل.

ثم ترسو هذه السفن الصغيرة على الرصيف المؤقت الملحق بالساحل.

وهناك، تتلقى منظمات الإغاثة الإمدادات ثم توزع في قطاع غزة بالشاحنات.