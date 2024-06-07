مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قدم مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية فى محافظة السويس عدد من النصائح الهامة لتجنب اندلاع الحرائق في المنازل والسيارات أو المخلفات المنتشرة في الشوارع.

كانت دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، شهدت في وقت سابق، اليوم الجمعة، حريقين محدودين في مخلفات عضوية دون أن يسبب ذلك أية خسائر أو إصابات.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية هو السبب بنسبة 90% في حرائق المخلفات "القمامة" لاحتوائها على مواد عضوية وبقايا طعام، وهي تتفاعل وتنتج حرارة في الظروف العادية.

وأكد المصدر، أن ارتفاع درجات الحرارة التي تصل 44 درجة في الشمس، تساعد على زيادة ذلك التفاعل في المواد العضوية، وترفع درجة حرارة إلى الاشتعال، لا سيما أن تلك المواد تكون داخل أكياس بلاستيك "النايلون" وهي مصنعة من مواد بدورها سريعة الاشتعال.

وتابع المصدر: أنه يمكن الحد من حرائق المخلفات بفصلها من المنزل، على أن يتم وضع المخلفات العضوية في أكياس ورقية وإغلاقها بشكل جيد وبدورها تمتص الأوراق المياه والسوائل في المخلفات ما يقلل من التفاعل، كما تساهم في عدم تعريض المخلفات العضوية لأشعة الشمس المباشرة، لعدم نفاذية الورق للأشعة، وتجنب وضع بقايا الطعام في أكياس بلاستيك سوداء اللون فهي تمتص الحرارة بشكل أكبر وتساهم في زيادة تفاعل المواد العضوية.

وقال: لحماية المنازل من الحرائق خلال الموجة الحارة يجب التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله، وفصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، وصيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى، وعدم تشغيل أي مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، وتجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم، وعدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وناشد المصدر، قائدي السيارات بعدم ترك زجاجات العطور أو الاسبراي سواء المستخدم كمعطر للسيارة أو لأغراض التنظيف، لان درجة الحرارة المرتفعة في الشمس يمكن أن تؤدي إلى انفجار تلك العبوات خاصة المعبأة منها تحت ضغط مثل عبوات الاسبراي على اختلاف اشكالها، وتعريض حياة الركاب للخطر واشتعال السيارة أو اتلاف أجزاء منها على الأقل.