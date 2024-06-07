سائح أجنبي.. إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد لطفى، مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع، وحسن حمدي، مدير جمرك مطار شرم الشيخ، محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طيران tui القادمة من انجلترا، اشتبه عمرو شكري مأمور اللجنة الجمركية، في راكب يحمل جنسيه أجنبيه خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافة على شكل مطحنة .

وقرر مدير جمرك مطار شرم الشيخ، تفتيش أمتعة الراكب، وبالتفتيش تبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة داخل الجوارب الشخصية أسفل قاع الشنطة بمكان يصعب الوصول إليه، وكذلك مطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة ضد الراكب.