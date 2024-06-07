جيشنا الأكثر أخلاقية.. نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة بعد إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار الأمم المتحدة إدراج إسرائيل في القائمة السوداء التي تقتل الأطفال، وذلك بسبب حربها وعدوانها على غزة.

وكتب نتنياهو على صفحته بموقع إكس: "لقد وضعت الأمم المتحدة نفسها على القائمة السوداء للتاريخ اليوم، عندما انضمت إلى حماس. إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تم إبلاغها رسميا بإدراجها في القائمة السوداء التي لا تحمي الأطفال في مناطق النزاع.

ومن جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة بإدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وقال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، إنه بعد 8 أشهر من الحرب حصلت تل أبيب على العار الكامل بدلا من النصر الكامل.

وأضاف، أن حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده، موضحا أنه بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولا بإعادة الأسرى من غزة.