شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم أبطال فيلم "رفعت عينى للسماء" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، غدًا السبت، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم "رفعت عينى للسماء" الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية فى مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب أن هذه الجائزة تعكس ما تتمع به المرأة المصرية من قدرة كبيرة فى تحقيق النجاح وسط الصعاب وأن المراة المصرية قادرة على التفوق والنجاح وسط المحافل الدولية، ويؤكد على ما تحظى به المرأة المصرية من مناخ داعم للإبداع والتفوق، ودور مصر الرائد فى المجال الثقافى والفنى بين دول العالم .

وأضافت خطاب أن ما قام به الفيلم من تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية يؤكد أن الفن وسيلة هامة وفعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

يذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبى الصعيدى، بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا لتسليط الضوء على القضايا التى تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات. يضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.