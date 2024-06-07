شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى أصبح قوة ناعمة لمصر فى الخارج لتخفيفه المعاناة على الأشقاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.

وأطلق التحالف عدد من القوافل الإغاثية، إلى غزة، فقد انطلقت يوم 14 أكتوبر 2023 قافلة والتي تضمنت 108 قاطرات محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

وجاءت القافلة التانية في 4 نوفمبر 2023 والتي تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بهدف إرسال نحو 50 شاحنة يوميًا تحمل آلاف الأطنان من السلع الغذائية والعلاجية والطبية التي وصلت أجزاء منها بالفعل إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ويواصل "التحالف الوطني" دوره الإغاثي لدعم الأشقاء في غزة طيلة أيام الحرب في ملحمة مصرية عظيمة.