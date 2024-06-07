شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يستعد لإطلاق مبادرة "صك الأضحية" للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستكمل مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، استعداداتها لإطلاق مبادرة "صك الأضحية" للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى مصر، تماشياً مع أهداف التحالف في تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين.

تخطط مؤسسة صناع الخير لمضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة هذا العام من خلال توزيع كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى لحوم الأضاحى، لضمان تلبية احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتواجد صناع الخير بخدماتها النوعية في كل القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية، تشمل بعض المحافظات المستهدفة الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة والغربية.