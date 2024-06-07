شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم يوما طبيا بمركز الحامول فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مساعي التحالف الوطني لدعم صحة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر يومًا طبيًا في قرية زيدان بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ.

تضمن اليوم الطبي تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات مختلفة، واستهدف اليوم الطبي 400 مستفيد من أهالي القرية، بهدف توفير سبل الرعاية الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم الطبية.



يأتي هذا اليوم الطبي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري.

يذكر أن التحالف الوطني استطاع توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، لافتا النجاح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.