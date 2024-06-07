بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، أن "روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024".

وأشار إلى "أننا لا نقوم بتوريد الأسلحة بعد، لكننا نحتفظ بالحق في القيام بذلك لتلك الدول أو حتى بعض الهياكل القانونية التي تعاني من ضغوط معينة ضدها، بما في ذلك ذات الطبيعة العسكرية"، موضحًا أن التزويد المحتمل لهذه الجهات بالأسلحة "لن يكون غدا، لأن أي تسليم من هذا القبيل يرتبط بظروف لا يمكن تجاهلها".

وتساءل بوتين، "إذا قام الغربيون بإرسال هذه الأسلحة إلى منطقة المعارك، ودعوا إلى استخدامها لضرب أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في أن نفعل الشيء نفسه، وأن نرد بطريقة متكافئة؟". ولفت إلى أنّ "جميع النزاعات المسلحة تنتهي بنوع من اتفاقيات السلام، ومع ذلك، كما قال لي أحد الزعماء السابقين لدولة أوروبية مهمة إلى حد ما، إن كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تقوم إما على أساس الهزيمة العسكرية، أو على أساس النصر؛ ونحن نسعى جاهدين وسنحقق النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "السيطرة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا"، لافتةً الى أن "وحدات من المجموعة الجنوبية حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وحررت بلدة باراسكوفييفكا".

وفي مطلع حزيران الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا".