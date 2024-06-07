الجيش الأميركي: إعادة رصيف المساعدات الأميركي العائم إلى شاطئ غزة بعد إصلاحه

أعلن الجيش الأميركي، أنه "أعاد الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة وإصلاحه في ميناء إسرائيلي قريب".

ولفت الجيش، في بيان، الى أن "إعادة الرصيف الموقت إلى غزة، يتيح الاستمرار في ايصال المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها، ونحن نتوقع استئناف تسليم المساعدات الإنسانية من البحر في الأيام المقبلة".

وأضاف نائب رئيس القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، أن "سياسة عدم وجود قوات أميركية على الأرض لا تزال سارية، ومهندسي جيش الدفاع الإسرائيلي كانوا القوة التمكينية على الشاطئ"، لافتا إلى أن "هذه هي الوحدة نفسها التي دربناها قبل عدة أشهر على كيفية تنفيذ هذه العملية".

وتم تسليم نحو ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تضرر نتيجة أمواج عاتية بعد نحو أسبوع من بدء عمليات التسليم، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".