إردوغان قدم منهجا مدرسيا يعزز "تماسك الأسرة والأخلاق"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه "قدم منهجا مدرسيا جديدا يعزز تماسك الأسرة والأخلاق"، موضحاً أن "الهدف النهائي لهذه الجهود هو تربية أطفالنا ليكونوا أشخاصا أخلاقيين، وشجعانا، وقويي الإرادة، ومنتجين، وعطوفين، ووطنيين، ونقديين، وأكفاء، وفاضلين، ومستقيمين روحيا، قلبا وجسدا".

وندد إردوغان بـ"الآفة العالمية المتمثلة في محو الجنس"، مقترحاً "بناء على طلب العائلات إضافة دروس عن الأدب والآداب والأخلاق الحميدة والأسرة في البنية الاجتماعية التركية".

من جهتها، دعت نقابات المعلمين المقربة من المعارضة، مثل "إيجيتيم-سين"، إلى التظاهر الثلاثاء ضد هذا البرنامج الجديد الذي تعتبره "مخالفا للعلمانية والعلم والتعليم الديموقراطي".

في حين رد الرئيس التركي قائلا "أولئك الذين يعارضون نهجنا التعليمي لأسباب أيديولوجية بحتة وليس لأسباب تربوية، عليهم أن يسائلوا أنفسهم".